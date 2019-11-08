Майдугури, Нигерия, , 10:05 — REGNUM По меньшей мере 10 солдат армии Нигерии были убиты исламистскими боевиками на северо-востоке страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

По информации телерадиокомпании, в результате атаки, произошедшей 6 ноября, девять человек получили серьезные ранения, а 12 солдат по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Как сообщают журналисты, атака была направлена на войска, патрулирующие районы штата Борно, где активно действуют боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).