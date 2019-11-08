Горно-Алтайск, , 09:32 — REGNUM Парапланерист из Новосибирска вновь привлечён к административной ответственности за полёт с вершины горы Белуха. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В этот раз его признали виновным в незаконном использовании воздушного пространства над территорией Усть-Коксинского района Республики Алтай.

«Вопреки требованиям закона пилот не получил разрешения органов аэронавигации на использование воздушного пространства», — отметили в надзорном органе.

В результате спортсмену назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирца за тот же полёт в начале сентября наказали по требованию пограничников. Дело в том, что выбирая точку старта, он вошёл в 100-метровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской границе, что является нарушением правил пограничного режима.

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