Горно-Алтайск, , 09:20 — REGNUM Парапланериста из Новосибирска оштрафовали за полёт с высочайшей вершины Алтайских гор — Белухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай.

«Выбирая точку старта, он вошёл в 100-метровую полосу местности, прилегающую к российско-казахстанской государственной границе, что является нарушением правил пограничного режима. Турист знал об этом, однако, надеялся остаться безнаказанным», — отметили пограничники.

Спортсмен также должен был получить разрешение на полёт, но не сделал этого. В результате он был оштрафован. С ним также проведут профилактическую беседу о последствиях нарушения государственной границы.

Как сообщало ИА REGNUM, на подъём на гору парапланеристу потребовалось 6,5 часов, а полёт вниз длился 5,5 часов. Это вторая в истории успешная попытка спуска с Белухи на параплане.

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