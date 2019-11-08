Гонконг, Китай, , 08:49 — REGNUM Студент, участвующий в протестных акциях в Гонконге, умер в больнице. Об этом 8 ноября сообщает газета South China Morning Post.

По данным журналистов издания, 22-летний студент Гонконгского университета науки и технологии упал с четырехметровой высоты на автостоянке. В ночь на 4 ноября там собралась толпа протестующих. Когда прибыл спецназ для ее разгона, протестующие стали бросать в сотрудников правопорядка кирпичи. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

По предварительной версии, студент пытался перелезть на другой этаж и упал. Сообщается, что видеокамера не зафиксировала момент падения, так как она вращалась и в это время была направлена в другую сторону.

Ректор университета, где учился погибший студент, уже заявил, что осудит действия полиции, если окажется, что применение слезоточивого газа признают неправомерным.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Гонконге проходят с лета этого года. Поводом для них стал законопроект о выдаче преступников на материковый Китай. Власти Гонконга уже отозвали законопроект, но протесты продолжаются.