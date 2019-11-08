Хабаровск, , 03:58 — REGNUM Авиарейс «Хабаровск-Магадан» был отменен утром 8 ноября из-за загоревшегося двигателя, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Происшествие произошло во время подготовки к вылету по маршруту самолета «Эмбрайер-190» авиакомпании «Икар» — во время запуска двигателей один из них загорелся.

Службы аэропорта Хабаровска локализовали пожар. 18 пассажиров и 5 членов экипажа, находившихся на борту, эвакуированы, пострадавших нет.

Сообщается, что вылет пассажиров в Магадан планируется на 10:55 местного времени, самолетом авиакомпании «Аврора».

Хабаровская транспортная прокуратура по поручению дальневосточного транспортного прокурора Виталия Каплунова, выезжавшего на место происшествия, начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.