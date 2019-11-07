Уагадугу, , 22:23 — REGNUM В Буркина-Фасо произошла серия нападений на шахтеров, работающих на канадских рудниках, в результате которых погибли 37 человек. Инцидент стал самым кровопролитным за последние пять лет.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, нападения были совершены джихадистскими группировками, продолжающими подрывать безопасность в сахельском регионе.

Полиция страны сообщила, что боевики напали на колонну из пяти автобусов с шахтерами и инженерами, работающими на руднике Самафо.

Инцидент произошёл во время визита министра обороны Франции Флоренса Парли в район Сахеля, где он объявил о начале военной операции против джихадистов.