Пекин, , 21:07 — REGNUM Агентство Синьхуа сообщает 7 ноября со ссылкой на метеорологическую службу о сильной засухе, продолжающейся с весны 2019 года в восточно-китайской провинции Цзянсу.

В регионе, расположенном вокруг городов Нанкин, Чжэньцзян, Чанчжоу, Янчжоу почти за два последних месяца на фоне аномальной жары выпало всего 10 мм осадков, что сопоставимо с рекордным по засушливости в этих местах 1961 годом. Общее количество осадков за полгода в Цзянсу зафиксировано на уровне 24% ниже нормы.

Одним из результатов засухи стало существенное сокращение площади трёх из четырёх основных озёр провинции. Метеорологи утверждают, что в климатической аномалии виноват феномен Эль-Ниньо.