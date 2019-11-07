Москва, , 14:05 — REGNUM Материалы дела в отношении бывшего заместителя директора Росгеологии Руслана Ганижева (Горринга), обвиняемого в мошенничестве на 5 млн рублей, направлено в суд. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

По данным следствия, обвиняемый, будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от одного из бизнесменов более 19 млн рублей. Взамен предпринимателю было обещано беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории района. Средства выплачивались не единовременно, а частями, в период с 2009 по 2010 года.

С осени 2010 года коммерсант перестал перечислять деньги. Ганижев провёл встречу с предпринимателем, где от имени Газейкина потребовал от него более 5 млн рублей. При передачи этой суммы обвиняемый был задержан.

«На допросе следователю Ганижев дал признательные показания. В отношении него судом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако после избрания меры пресечения он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Газейкин осужден к реальному сроку лишения свободы», — отмечено в сообщении.

Находясь в розыске, Ганижев сменил фамилию и отчество, став Русланом Горрингом. Мужчина был задержан оперативными сотрудниками ФСБ и полицией 7 марта 2019 года в одном из столичных аэропортов. При допросе он дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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