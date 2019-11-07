Улан-Батор, , 13:19 — REGNUM Председателю Конституционного суда Монголии Доржийну Одбаяру, из-за подозрений в сексуальном домогательстве запретили выезд из Южной Кореи с 6 по 16 ноября, сообщает агентство Yonhap.

По данным корейских СМИ, Доржийна Одбаяра и его спутника подозревают в непристойном поведении в отношении стюардесс авиакомпании Korean Air.

Инцидент произошел 31 октября во время рейса из Улан-Батора в Инчхон. Как сообщают монгольские и корейские СМИ, Доржийн Одбаяр находился в состоянии алкогольного опьянения и дотронулся до ягодиц стюардессы.

После приземления их передали в полицию аэропорта Инчхон. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Доржийна Одбаяра и его спутника освободили. Они улетели в Индонезию для участия во встрече органов конституционного контроля азиатских стран.

Позже МИД Южной Кореи сообщил, что освобождение граждан Монголии было необоснованным. И 6 ноября суд города Инчхона обязал монгольских граждан на обратном пути дать показания корейской полиции.

Власти Монголии ситуацию не комментируют.