Улан-Батор, 7 ноября 2019, 13:19 — REGNUM Председателю Конституционного суда Монголии Доржийну Одбаяру, из-за подозрений в сексуальном домогательстве запретили выезд из Южной Кореи с 6 по 16 ноября, сообщает агентство Yonhap.
По данным корейских СМИ, Доржийна Одбаяра и его спутника подозревают в непристойном поведении в отношении стюардесс авиакомпании Korean Air.
Инцидент произошел 31 октября во время рейса из Улан-Батора в Инчхон. Как сообщают монгольские и корейские СМИ, Доржийн Одбаяр находился в состоянии алкогольного опьянения и дотронулся до ягодиц стюардессы.
После приземления их передали в полицию аэропорта Инчхон. После беседы с сотрудниками правоохранительных органов Доржийна Одбаяра и его спутника освободили. Они улетели в Индонезию для участия во встрече органов конституционного контроля азиатских стран.
Позже МИД Южной Кореи сообщил, что освобождение граждан Монголии было необоснованным. И 6 ноября суд города Инчхона обязал монгольских граждан на обратном пути дать показания корейской полиции.
Власти Монголии ситуацию не комментируют.