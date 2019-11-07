Москва, , 12:18 — REGNUM Сегодня, 7 ноября, по техническим причинам был отменён утренний рейс из аэропорта им Александра Пушкина (Шереметьево) авиакомпании airBaltic «Москва — Рига». Об этом сообщает портал NRA.

По данным журналистов, самолет Airbus A220 по решению членов экипажа вернули на стоянку для устранения технической проблемы. Позже выяснилось, что для устранения неполадок необходимо вызвать технических специалистов из Риги.

Около ста пассажиров вернулись в здание аэропорта, а рейс отложен на 3,4 часа.