Самара, , 15:07 — REGNUM Суд Самарской области вынес приговор мужчине, который пытался провести крупную партию наркотиков. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба областного УФСБ РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, гражданина одной из стран ближнего зарубежья, задержали в текущем году в ходе операции по перекрытию канала поставок наркотических средств в Россию из республик Средней Азии.

Отмечается, что подсудимый был членом преступной группировки и его задержали с поличным при перевозке наркотиков через Самарскую область в Кемерово. Тогда в его автомобиле нашли и изъяли героин массой более 25,4 кг.

Суд признал наркокурьера виновным в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере по ч.3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Красноярским районным судом Самарской области ему было назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафа в размере 200 тыс. рублей.