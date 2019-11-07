Лусака, , 11:15 — REGNUM В Замбии неизвестные напали на семилетнюю девочку-альбиноса, когда та спала. Об этом передает ВВС Africa.

По словам комиссара полиции по провинции Коппербелт Чэрити Катанги, инцидент произошел в среду, 6 ноября, в северном шахтерском городе Китве.

«Неизвестные преступники пробрались через окно в спальню, где жертва спала со своей сестрой. Нападавшие силой вытащили семилетнего ребенка на улицу в ближайший кустарник», — сказала Катанга.

Преступники отрубили девочке руку, несмотря на крики ее родителей о помощи, добавила она. После трагедии девочку немедленно доставили в полицейский участок, а затем в больницу, сообщает комиссар полиции.

Полиция Замбии начала операцию по поимке преступников, сообщают журналисты.

Хотя подобные случаи не распространены в Замбии, в ряде африканских стран на альбиносов совершаются нападения, а их части тела используются в колдовских ритуалах.