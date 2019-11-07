Ванино, Хабаровский край, , 11:10 — REGNUM В Ванинском районе Хабаровского края суд присяжных отправил на 14 лет в колонию убийцу. Это было первое заседание суда присяжных в истории района, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании

Житель поселка Высокогорный Ванинского района зарубил топором знакомого, к которому испытывал неприязнь. Чтобы совершить убийство, он заманил жертву в подвал дома.

Подсудимый вину не признал, требовал его оправдать. Но суд счел его виновным. Помимо 14-летнего заключения, ему назначен штраф в 1,5 млн рублей в пользу престарелой матери убитого. Подсудимый обжаловал приговор, но суд высшей инстанции оставил его без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье трех подростков обвинили в убийстве и изнасиловании. В октябре они ворвались в частный дом, где изнасиловали хозяйку, а 40-летнего мужчину избили, после чего он скончался.