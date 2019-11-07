Хабаровск, , 10:28 — REGNUM В Хабаровском крае первый же снегопад привёл к массовым ДТП. Особенно много их произошло на федеральных трассах. В 9 авариях пострадали 10 взрослых и один годовалый ребёнок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На трассе Лидога — Ванино, в Хабаровском районе при столкновении с иномаркой упал в кювет междугородний пассажирский автобус. Водитель Тойоты пошёл на обгон, но не справился с управлением и врезался в автобус, выехав на «встречку». Водители автобуса и иномарки не пострадали. А вот ребёнок 1,4 лет получил тяжелые травмы головы, сильно пострадала его 22-летняя мама.

На трассе «Хабаровск — Владивосток» столкнулись сразу три автомобиля. Два человека доставлены в больницу с травмами.

Большинство аварий, по данным краевой ГИБДД, произошло из-за того, что машины до сих пор ездят на летней резине. Всего за сутки первого снегопада, не такого уж и сильного, в ГИБДД поступило 80 сообщений об авариях.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября движение по трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре было закрыто из-за снегопада.