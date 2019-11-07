Шкотовский район, , 03:53 — REGNUM В Шкотовском районе Приморья из-за гололёдицы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Происшествие случилось на сложном участке дороги в районе населённого пункта Романовка: на повороте одну из машин снесло со своей полосы движения, в результате чего три машины оказались в кювете, пишет VladNews.

Пользователи соцсетей отмечают, что после того, как краевые власти анонсировали строительство новой дороги Владивосток — Находка, существующая дорога практически лишилась присмотра: летом не ремонтируется, зимой не отсыпается песко-соляной смесью, что, по мнению комментаторов, и стало причиной дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами гололёда стали четверо пассажиров маршрутки после того, как водитель пассажирского транспорта не справился с управлением на скользкой дороге в Югре.