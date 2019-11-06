Нягань, Югра, , 11:24 — REGNUM В Югре пассажиры маршрутки пострадали из-за гололёда на дороге. Дорожно-транспортное происшествие случилось в Нягани 5 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по ХМАО.

Установлено, что вечером водитель пассажирской «Газели» на проспекте Нефтяников в Нягани потерял управление на скользкой дороге и врезался в автомобиль УАЗ. Среди пострадавших пассажиров две женщины и двое мужчин разного возраста.

Отмечается, что водитель «Газели» не учёл дорожные и погодные условия.