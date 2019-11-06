Амстердам, , 23:22 — REGNUM Представители авиакомпании AirEuropa опровергли появившуюся в СМИ информацию о захвате самолёта в Амстердаме и посетовали на ошибочное сообщение тревоги на борту. Соответствующую информацию опубликовал официальный твиттер-аккаунт авиаперевозчика.

Самолёт авиакомпании AirEuropa Maxiss ©

«Ложная тревога. На рейсе Амстердам — Мадрид во второй половине дня по ошибке сработало предупреждение, запускающее протоколы о похищениях людей в аэропорту. Ничего не произошло, все пассажиры в целости и сохранности и ждут вылета в ближайшее время. Мы сожалеем», — отметили в сообщении.

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