Аддис-Абеба, , 22:58 — REGNUM На западе Эфиопии возникла напряженность после того, как начались боевые действия между повстанческим Фронтом освобождения Оромо (ФОО) и военнослужащими эфиопских сил обороны в районах Беги и Кондалла в зоне Уолега в штате Оромия на западе Эфиопии. Боевые действия продолжаются даже спустя день после того, как политические партии Оромо, в том числе ФОО, достигли в Аддис-Абебе соглашения о сотрудничестве в целях мирной политической деятельности в регионе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Ezega.

Очевидцы сообщают, что со 2 ноября в регионе продолжаются активные боевые действия, возникшие после того, как солдаты ФОО сняли военную блокаду со стороны сотрудников Национальных сил обороны Эфиопии, и перешли в контрнаступление.

По словам очевидцев в районе Гедами, перестрелка все еще продолжается в месте под названием Аро Дима между двумя силами. «Выстрелы впервые прозвучали около трех часов дня в Аро Дима 31 октября. Бои возобновились в субботу и создали крайне опасную обстановку в соседних районах», — рассказали очевидцы.

Военнослужащие сил обороны Эфиопии были немедленно развернуты в четырех районах зоны Уолега, которая все еще является командным пунктом. Ранее несколько сотен бойцов ФОО были объединены в региональные силы безопасности в соответствии с мирным пактом, согласованным в январе 2019 года ФОО и правящей партией Оромии — Демократической партией Оромо.

Тем не менее, лидеры ФОО, которые согласились действовать мирно в стране, ранее сообщили, что фронт разоружил все свои войска после того, как было достигнуто соглашение с правительством. А всего несколько дней назад несколько политических партий Оромо, включая ФОО, вновь согласились работать «на общее благо».