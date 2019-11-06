Душанбе, , 19:15 — REGNUM В Таджикистане в результате нападения на погранзаставу № 4 «Ишкобод» войсковой части пограничного отряда «Султонобод» погибли двое представителей власти. Как сообщает «Спутник Таджикистан» со ссылкой на собственный источник, ими оказались сотрудник милиции Бахром Шахзода — участковый милиционер села Эсенбай района Рудаки и 26-летний служащий пограничных войск Иззатулло Абубакр.

Выяснилось, что погибший пограничник — сын Абубакра Латипова, известного религиозного деятеля Душанбе, в народе его называют Мулло Абубакр. Молодой служащий недавно женился.

Напомним, что сегодня, ночью 6 ноября на погранзаставу было совершено вооружённое нападение, в результате которого убиты двое представителей власти и нейтрализованы 15 нападавших. Остальные пятеро боевиков были задержаны.

По официальной информации, в ходе допроса задержанных выяснилось, что они — члены международной террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на территорию Таджикистана проникли 3 ноября из Афганистана, а нападение было совершено по специальному заданию. Цель задания в прессе не озвучена. Расследование по факту нападения продолжается.

Также отметим, что сегодня, 6 ноября, в Таджикистане выходной день, страна отмечает 25-летие конституции. В честь этой годовщины в настоящее время проводится масштабная амнистия, которая охватит порядка 20 тысяч человек.

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