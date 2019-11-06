Новосибирск, , 16:19 — REGNUM В новосибирской школе №183, где ранее разгорелся скандал из-за унижения одной из учениц во время внеклассного мероприятия, запретили чаепития. Об этом сообщила директор образовательного учреждения Наталья Пермякова.

«Чаепития в настоящий момент запрещены в нашей школе, — цитируют Пермякову «Вести Новосибирск». — Это вопиющий случай, такой ситуации не должно было возникнуть».

Как уточняет СМИ, сегодня, 6 ноября, в школе прошло родительское собрание, где присутствовали педагоги и руководство школы. На собрании было отмечено, что произошедшее не повлияет на дальнейшую судьбу девочки — она продолжит обучение в данной школе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мать ученицы новосибирской школы рассказала, что из-за того, что она не сдала деньги на мероприятие, член родительского комитета во время чаепития унизила её восьмилетнюю дочь из класса.

Инцидентом заинтересовалась полиция, прокуратура и областные власти.

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