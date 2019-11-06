Ангарск, Иркутская область, , 15:59 — REGNUM В Ангарске передано в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, организовавшего этим летом групповые игры по пейнтболу. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Иркутской области.

Как полагают в следствии, в конце июня в ходе игры 10-летний мальчик провалился в открытый бетонный колодец глубиной 1−1,5 метра.

«Ребёнок получил телесные повреждения, относящиеся к категории повреждений, причинивших тяжкий вред здоровью (компрессионный перелом позвоночника)», — отметили в СКР.

Организатора развлекательных игр обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. К настоящему моменту расследование уголовного дела завершено.

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