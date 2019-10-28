Ульяновск, , 09:50 — REGNUM В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, который разбился насмерть при падении с высоты. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, трагедия произошла днём 26 октября 2019 года в здании заброшенного хлебозавода в городе Инза.

«Ребёнок во время игры в прятки упал с высоты, получив повреждения в области головы и грудной клетки», — говорят в управлении.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение областной детской клинической больницы, где он скончался утром 27 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября в Старокулаткинском районе Ульяновской области из окна квартиры на третьем этаже выпал двухлетний мальчик. Ребёнок получил серьёзные травмы. По данным надзорного ведомства, в момент трагедии он находился в квартире совместно с матерью.

Напомним, ранее в Засвияжском районе Ульяновска суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации долгостроя на проспекте 50-летия ВЛКСМ. Строительство объекта прекратилось десять лет назад, сегодня его территория должным образом не ограждена, что позволяет беспрепятственно проникать на него посторонним лицам, в том числе детям.