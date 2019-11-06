Южно-Сахалинск, , 10:45 — REGNUM На Сахалине судят экс-начальника отдела «Дирекции по реализации программ Сахалинской области» за то, что он нанес ущерб бюджету на 48 млн рублей. Чиновник заплатил бюджетными деньгами строительной компании за невыполненные работы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Строительство объекта в отдаленном поселке Томаринского района было не завершено, но чиновник, не проверив, подписал документы о приемке объекта. В итоге на счет строительной компании поступило 67 млн, хотя освоены были только 19. Чиновнику грозит штраф либо арест до полугода.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край стал одним из лидеров в РФ по росту количества уголовных дел о взятках. За год количество таких дел в регионе выросло в четыре раза.