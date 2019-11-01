Хабаровск, , 07:18 — REGNUM Хабаровский край вошёл в число лидеров в России по росту количества уголовных дел о взятках. За девять месяцев 2019 года количество таких дел в регионе выросло более чем в четыре раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Статистика приведена Генеральной прокуратурой России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С января по сентябрь 2019 года количество уголовных дел о взяточничестве в Хабаровском крае выросло на 428,6%.

Хуже среди регионов ДФО ситуация только в ЕАО, но ненамного: там за указанный период рост дел о взятках составил 500%.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край вошёл в число лидеров рейтинга коррупциогенности РФ. Наибольшую долю в числе преступлений, совершенных в регионе, заняли преступления в сфере страхового мошенничества. Эксперты отмечают, что не менее 20% полисов ОСАГО в регионе — фальшивые.