Волгоград, 6 ноября 2019, 09:38 — REGNUM Маршрутный автобус «ГАЗель» рано утром 6 ноября наехал на припаркованный грузовик в Тракторозаводском районе Волгограда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 08:00 на улице Шкирятова. Водитель маршрутки совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль «Фредлайнер». Травмы различной степени тяжести получили шесть пассажиров микроавтобуса.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства совершения ДТП.