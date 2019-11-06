Порт-Вила, , 03:33 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов Вануату, сообщает пресс-служба Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в 462 километрах к северу от столицы Вануату Порт-Вилла. Глубина залегания очага подземных толчков составила 20 километров. Информации о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября у берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 226,1 километр и на расстоянии 59 километров от города Исангел. Данных о пострадавших не было.

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