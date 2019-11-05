Киншаса, , 22:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго заявило, что первая партия новой вакцины против вируса Эбола была доставлена в страну.

Работники сферы здравоохранения в провинции Северное Киву сообщили, что на прошлой неделе прибыло 11 000 доз второго вида вакцины против заболевания, разработанного компанией Johnson & Johnson's.

Ожидается, что перед началом кампании по вакцинации еще 40 000 доз вакцины будут доставлены в восточные районы ДРК, в которых вирус Эбола унёс жизни более 2000 человек.

По словам работников здравоохранения, с начала эпидемии заболевания в августе 2018 г. более 240 000 людей были привиты от смертельного заболевания.

Жан-Жак Муембе, глава комитета по борьбе с вирусом Эбола в ДРК, сообщил, что новую вакцину начнут предоставлять уже в середине ноября.