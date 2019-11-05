Пули-Хумри, Афганистан, , 20:09 — REGNUM 4 ноября официальные представители полиции афганской провинции Баглан (столица провинции — г. Пули-Хумри) заявили, что на территории этого региона в результате взрыва погибло по меньшей мере восемь мирных жителей.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», причиной взрыва стала мина, установленная на дороге вблизи столицы провинции Баглан города Пули-Хумри.

По словам официальных представителей полиции провинции Баглан, в результате взрыва самодельной мины погибли двое мужчин, шесть женщин и двое детей, еще шесть получили ранения различной степени тяжести.

Согласно вышеупомянутому заявлению, пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь

На данный момент ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не взяла на себя ответственность за установку мины вблизи города Пули-Хумри.