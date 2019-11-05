Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону пассажирский поезд, следующий из Москвы в Кисловодск, сбил пешехода. Мужчина погиб на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР 5 ноября.

Трагедия произошла поздним вечером 4 ноября на 1212 км перегона «Развилка — Ростов-Товарный». По предварительной информации, погибший намеревался перебежать железнодорожное полотно перед проходящим поездом. Экстренное торможение избежать трагедии не помогло из-за небольшого расстояния.

Проводится доследственная проверка.