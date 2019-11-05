Ростов-на-Дону, , 16:46 — REGNUM В Ростове-на-Дону арестован третий подозреваемый по делу о перестрелке, которая произошла 22 октября на хуторе Чернозубов Орловского района. Мужчина останется под стражей до 21 декабря 2019 года. Соответствующее решение вынес Ленинский районный суд Ростова-на-Дону.

Мужчина является фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство».

ИА REGNUM ранее сообщало, что ранее был задержан 28-летний ростовчанин, подозреваемый в пособничестве в убийстве.

Напомним, что в результате перестрелки на хуторе Чернозубов Орловского района, возникшей на почве земельного спора, погибли пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Предполагаемый участник бойни в Ростовской области арестован — СКР