Кабанский район, Бурятия, , 13:28 — REGNUM В Бурятии спасатели начали поиски рыбаков с перевернувшейся лодки на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Накануне днём трое человек выехали на моторной лодке «Казанка» из н.п. Исток Кабанского района и до настоящего времени не вернулись», — отметил главный госинспектор Бурятии по маломерным судам Николай Зайцев.

Чуть позже сотрудники полиции нашли в акватории озера перевёрнутую лодку и труп мужчины. Поиски оставшихся двух потерпевших крушение продолжаются.

Между тем, в МЧС напоминают, что навигация на Байкале закрывается десятого ноября. Плавание на остальных реках и озёрах республики уже завершено из-за начавшегося процесса ледообразования.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре на севере Байкала затонуло маломерное судно. Но тогда четверых находившихся на борту мужчин удалось спасти. К моменту прибытия спасателей они находились в воде без спасательных жилетов.

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