Северобайкальск, Бурятия, , 10:48 — REGNUM На севере Байкала затонуло маломерное судно. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по Бурятии, к спасателям обратились за помощью поздно вечером 3 сентября.

Звонивший сообщил, что судно, на котором он находился с тремя товарищами, терпит бедствие — лодки вышел из строя двигатель и появилась течь. Спасатели немедленно выехали на помощь.

«Мы обнаружили людей на расстоянии 20 километров от берега. Их лодку перевернуло волной, и она затонула. Все четверо находились в воде без спасательных жилетов. Мужчин извлекли из воды и поисково-спасательным катером доставили к берегу», — сообщили спасатель Северобайкальского поисково-спасательного подразделения МЧС Леонид Емельянов.

Сообщается, что поисковые работы осложнялись тёмным временем суток и волнами высотой около метра. Спасённые от предложенной медицинской помощи отказались.

Напомним, что чаще всего на Байкале тонут всё же не корабли и катера, а автомобили и мотоциклы, выезжающие на лёд зимой. Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года под лёд провалился Harley-Davidson.

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