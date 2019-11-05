Зеленогорск, Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Тело молодого мужчины с явными признаками железнодорожной травмы обнаружил машинист электропоезда возле станции Зеленогорск в Курортном районе Петербурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила во вторник, 5 ноября, представитель Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Останки мужчины заметил машинист электропоезда, направлявшегося из Петербурга в Выборг, в понедельник, 4 ноября, около 14:30 мск.

«Тело было обнаружено за пассажирской платформой «Зеленогорск». В настоящий момент по данному факту проводится поверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточнила собеседница агенства.

Погибший, 41-летний гражданин, личность которого установлена, скончался от полученной железнодорожной травмы, у него была отсечена голова.

Отметим, смертельные травмы на железнодорожных путях Петербурга и Ленобласти — довольно частое явление. Так, 28 октября поезд сбил женщину, пытавшуюся на красный сигнал светофора пересечь железнодорожный переход в Пушкине.

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Еще одна смертельная попытка пересечь ж/д пути не по правилам произошла вблизи железнодорожной станции Шушары. Молодая петербурженка попыталась перебраться через грузовой состав, который в это время начал движение.

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31 октября произошло смертельное травмирование женщины электропоездом на железнодорожной станции Горская.