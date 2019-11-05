Джуба, , 09:51 — REGNUM Пресс-секретарь Международной организации по миграции (МОМ) Пол Диллон вновь призвал к немедленному и безоговорочному освобождению женщины-добровольца и четырехлетнего ребенка, похищенных вооруженными мужчинами в воскресенье, 27 октября, в Южном Судане. Об этом передает VOA Africa.

По его словам, женщина и ребенок были похищены во время перестрелки между правительственными силами и повстанцами в районе Центральной Экватории. Трое гуманитарных работников МОМ, двое мужчин и одна женщина, были убиты в ходе перестрелки, отмечают военные источники.

Пресс-секретарь МОМ также сообщил, что местонахождение его похищенной коллеги и ребенка, который является сыном убитой женщины, остается неизвестным. Он добавил, что предпринимаются все усилия для обеспечения их освобождения и установления личности похитителей.

Место Исеби в округе Моробо, где произошли трагические события в воскресенье, 27 октября, находится на границе между Южным Суданом и северо-восточной частью Демократической Республикой Конго, пострадавшей от вспышки Эболы. Диллон говорит, что сотрудники МОМ работали в пункте скрининга на Эболу в пограничном районе, чтобы отследить распространение смертельной болезни.

«Мы приостановили нашу деятельность в пяти из этих пограничных районов до тех пор, пока не сможем получить четкое представление о ситуации с безопасностью и о приверженности всех действующих лиц в этой области обеспечению безопасности и защиты наших сотрудников», — сказал он VOA.

Диллон говорит, что мониторинг Эболы силами МОМ имеет решающее значение для предотвращения распространения заболевания в Южном Судане и в других местах. Он говорит, что операция возобновится, как только его агентство получит необходимые гарантии безопасности.

Южный Судан является одной из девяти стран с повышенным риском вспышки Эболы.

МОМ начала свою деятельность в Южном Судане в начале 2005 года и продолжила свои программы помощи после обретения Южным Суданом независимости в июле 2011 года.

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