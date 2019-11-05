Спасск-Дальний, , 07:14 — REGNUM Тела трёхлетней девочки и семилетнего мальчика были обнаружены утром во вторник, 5 ноября, неподалёку от населённого пункта Лётно-Хвалынское Спасского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СК РФ.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отмечается, что дети пропали в понедельник вечером. Следователи проводят необходимые следственные действия, назначен ряд экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском спорткомплексе в бассейне которого утонул ребёнок, приостановлены занятия.