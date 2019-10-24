Пермь, , 07:14 — REGNUM В Перми в спорткомплексе «Олимпия» тренировки детских групп по синхронному плаванию после смертельного ЧП приостановлены. Об этом сообщает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, отмечая, что такая информация поступила от администрации спортивного комплекса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несчастный случай произошёл 22 октября. По факту гибели 11-летней девочки возбуждено уголовное дело.

«Тот факт, что смертельный случай на тренировке в бассейне «Олимпии» — уже не в первый раз, наводит на мысль о том, что администрация комплекса должна пересмотреть вопросы обеспечения безопасности. Но выводы мы все сможем сделать только после того, как правоохранительные органы дадут свою оценку», — сказала детский омбудсмен Светлана Денисова.

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