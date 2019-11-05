Кокимбо, Чили, , 03:10 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,0 с последующим афтершоком магнитудой 4,0 произошло в чилийской провинции Кокимбо, сообщает Геологическая служба США.

Первый мощный толчок ощутили жители южной части провинции в 18:53 местного времени. В 20:07 было зафиксировано еще одно сейсмособытие с эпицентром в том же районе: в 28 км к юго-западу от города Ильяпель.

Сообщается, что очаг землетрясение магнитудой 6,0 залегал на глубине 28 км, 4,0 — на глубине 41 км.

О разрушениях и жертвах не сообщалось.