Ла-Пас, , 02:11 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес совершил экстренную посадку из-за поломки в хвостовом винте вертолета. Об этом сообщает 4 ноября ВВС Боливии на своей странице в Twitter.

«У воздушного судна ЕС-145… которое перевозило президента Эво Моралеса по маршруту Колкири-Оруро, произошла поломка в хвостовом винте при взлёте, из-за чего была совершена экстренная посадка», — говорится в сообщении ведомства.

При выполнении аварийной посадки президентского вертолёта никто не пострадал.

Напомним, в конце октября президент Боливии Эво Моралес назвал попыткой государственного переворота требования оппозиции признать результаты выборов недействительными.

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