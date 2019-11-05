Ла-Пас, 5 ноября 2019, 02:11 — REGNUM Президент Боливии Эво Моралес совершил экстренную посадку из-за поломки в хвостовом винте вертолета. Об этом сообщает 4 ноября ВВС Боливии на своей странице в Twitter.
При выполнении аварийной посадки президентского вертолёта никто не пострадал.
Напомним, в конце октября президент Боливии Эво Моралес назвал попыткой государственного переворота требования оппозиции признать результаты выборов недействительными.
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