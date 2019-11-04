Мехико, , 05:59 — REGNUM В результате стрельбы на автомобильном рынке в мексиканском штате Мичоакан погибли пять человек, еще один мужчина ранен. Об этом со ссылкой на региональные службы безопасности сообщает 3 ноябряCanal N.

Бандитское нападение произошло в муниципалитете Уруапан. По данным правоохранителей, среди погибших была обнаружена семья: отец и сын.

По данным источника, в штате Мичоакан несколько лет назад были ликвидированы крупные наркокартели, однако часть преступников осталась на свободе и в последние месяцы вновь держит в страхе местных жителей. Так, 14 октября в штате были убиты 13 офицеров полиции, 30 августа в перестрелке двух группировок погибли девять человек и ранены 11, в том же месяце полиция обнаружила тела 19 человек в муниципалитете Уруапан.