Екатеринбург, , 18:53 — REGNUM В Екатеринбурге полиция ищет хулигана, который избил кондуктора автобуса маршрута №25, и двоих его друзей. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Личности участников конфликта запечатлели камеры наблюдения. Сейчас записи изучаются. Кондуктор направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, словесная перепалка в муниципальном автобусе закончилась избиением кондуктора. Вместе с напавшим на гражданина 1996 года рождения были двое его друзей, после избиения они все вместе скрылись.

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