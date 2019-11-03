Винница, Украина, , 09:29 — REGNUM В Винницкой и Тернопольской областях СБУ пресекла оптовое изготовление контрафактного алкоголя. Об этом 2 ноября сообщается в пресс-службе ведомства.

Подпольное производство алкоголя Цитата из к/ф «Самогонщики». реж. Леонид Гайдай. 1962.СССР

Изготовлением алкоголя занимались трое жителей Могилев-Подольского района Винницкой области. На подпольном цехе в сутки изготовлялось до 5 тонн алкоголя. По предварительным подсчетам СБУ, заработок дельцов составил более 11 миллионов гривен за год, сообщается в ведомстве. В ходе обысков правоохранительными органами было изъято более 20 тысяч литров подделанных водочных изделий и тысяча литров спирта сомнительного качества.

В Тернопольской области была разоблачена сеть подпольной реализации контрафактной алкогольной продукции. В ходе обысков было изъято более 23 тысяч бутылок фальсифицированной алкогольной продукции и более 9 тонн спиртовой смеси подпольного производства. Общая стоимость изъятой продукции более 2,5 млн. гривен. Следственные действия продолжаются.

ИА REGNUM напоминает, ранее президент Украины Владимир Зеленский в Тернополе заявил о том, что более 55% изготовления спирта в стране производится теневым способом.

Зеленский призвал бороться с теневым оборотом спирта