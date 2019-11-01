Тернополь, Украина, 1 ноября 2019, 15:52 — REGNUM На Украине более 55% производства спирта находится в тени. Об этом 1 ноября в Тернополе заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он сообщил, что теневой сектор через интернет ресурсы нелегально реализует водку по заниженным ценам, не платя налоги в бюджеты.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября президент Зеленский осуществляет рабочую поездку в Тернопольскую область, во время которого представил коллективу облгосадминистрации нового губернатора Игоря Сопеля. При этом президент поднял вопрос тенизации производства госкомпанией «Укрспирт».