Токио, , 15:09 — REGNUM Извержение вулкана было зафиксировано специалистами на острове Сацума-Иодзима, который находится на юго-западе Японии. Об этом 2 ноября сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Уровень опасности в районе извержения вулкана поднят до второго по пятибалльной шкале. Это означает, что из-за падения крупных камней нельзя приближаться к вулкану ближе, чем на расстояние два километра.

Ближайший населённый пункт располагается в 2,5 километрах от вулкана. Это небольшая деревня с населением около 100 человек. Ближайший к острову Сацума-Иодзима крупный город Кагосима с населением более 500 тыс. человек располагается в 100 километрах к югу.

Стоит отметить, что в последнее время в Японии наблюдается повышение сейсмоактивности. Ранее ИА REGNUM сообщало о втором за август извержении вулкана Асама, расположенного в центре острова Хонсю между префектурами Гумма и Нагано.

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