Таллахасси, США, , 14:18 — REGNUM 18-летний молодой человек был задержан полицией американского штата Флорида за попытку нанять киллера для одного из сотрудников школы. Об этом 2 ноября сообщает газета Bradenton Herald.

Полиция округа Паско сообщила, что учащийся средней школы Фивей (Fivay) в городе Гудзон опубликовал объявление в Instagram о поиске киллера.

Текст объявления гласил, что молодому человеку нужен киллер для устранения одного из работников школы. За услуги киллера предлагалось заплатить 100 тыс. долларов. При этом автор настаивал, что объявление не является шуткой и устранить сотрудника ему требуется как можно скорее.

Сотрудники полиции вычислил адрес автора объявления, узнав его через IP в социальной сети. Молодой человек сознался в том, что это он писал объявление, но настаивал, что сделал это из желания пошутить. Тем не менее, юношу задержали по подозрению в подстрекательстве к убийству.

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