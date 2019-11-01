Ростов-на-Дону, , 23:15 — REGNUM В Ростове-на-Дону хулиганы напали на бригаду скорой помощи. Полицейские выясняют детали произошедшего.

Скорая помощь Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Инцидент произошёл 1 ноября, на улице Красноармейской. По информации telegram-канала «Чё по Ростову?», в результате ЧП никто не пострадал.

Правоохранительные органы задержали несколько подозреваемых.

ИА REGNUM отмечает, что ежегодно в России фиксируется более 1,2 тыс. случаев нападения на медработников, в том числе работников скорой помощи. Летом 2019 года Госдума приняла пакет законов, направленный на защиту здоровья пациентов и охрану труда медицинских работников.