Краснодар, , 17:28 — REGNUM Бывший главный бухгалтер Управления МВД России по городу Краснодару, начальника финансового отделения бухгалтерии и специалист-кассир предстанут перед судом по обвинению в хищении 250 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе СКР.

По версии следствия, обвиняемые — сотрудницы бухгалтерии УМВД по Краснодару в период с декабря 2009 года по декабрь 2012 года похитили более 250 млн рублей, принадлежавшие ведомству. Хищение было совершено путём подделки платёжных ведомостей на выплату денежного довольствия и материальной помощи сотрудникам ОВД.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. На недвижимость и счета обвиняемых ранее был наложен арест.