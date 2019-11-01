Джуба, , 09:16 — REGNUM В пострадавших от наводнений регионах Южного Судана было введено чрезвычайное положение (ЧП), передает ВВС Africa.

Президент страны Сальва Киир заявил, что после нескольких недель сильных дождей чрезвычайное положение должно быть введено в 30 округах областей Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил и Экваториальной области.

В постановлении Киира не упоминалось о конкретных мерах, которые должны быть приняты для оказания помощи людям, пострадавшим от наводнения, однако в нем он призвал правительственные и гуманитарные организации помочь нуждающимся.

На прошлой неделе Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (Ocha) сообщило, что около одного миллиона человек в Южном Судане пострадали от наводнения.

По информации организации, с июля сильные наводнения вызвали разрушения в обширных районах страны, затопив целые общины и вынудив сотни тысяч людей покинуть свои дома.

По сообщениям ООН, в общей сложности от наводнений в Южном Судане пострадали 908 000 человек.