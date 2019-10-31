Ростов-на-Дону, , 23:49 — REGNUM Ребёнок погиб, ещё несколько человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Ростовской области. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 21:50 мск на восьмом километре автодороги Ростов — —Ставрополь. По предварительной информации, водитель автомобиля «Нива» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Газель» и легковым автомобилем Skoda.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир, ехавший в автомобиле Skoda. Его пол и возраст уточняются. Пострадали ещё три человека: водитель и пассажир Skoda, а также водитель «Нивы».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием служебного автомобиля «Почты России», которое произошло в Ростове-на-Дону.

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