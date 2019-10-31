Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM В Петербурге начали доследственную проверку после прорыва трубопровода с горячей водой на улице Олеко Дундича. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

Как уточняют следователи, в результате прорыва «госпитализирован с термическими ожогами пожилой мужчина». «По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — напоминают в СКР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у дома №20 по Олеко Дундича на юге города около 14:30 31 октября прорвало трубу, из-за чего улицу заволокло туманом, а свидетели видели, как пенсионера увозила скорая.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» на тот момент информацию о пострадавшем подтвердить не могли. Для транспорта перекрыли улицу Олеко Дундича от Бухарестской до Будапештсткой. В зоне прорыва пострадало и несколько машин — ущерб обещают возместить.

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