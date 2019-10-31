Тарбагатайский район, , 14:34 — REGNUM В административном здании в Тарбагатайском районе Бурятии, где утром 31 октября произошёл крупный пожар, располагался филиал Многофункционального центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

В результате были уничтожены находящиеся в нём паспорта граждан Российской Федерации. В управлении по вопросам миграции республики выразили готовность оказать всесторонние содействие гражданам при восстановлении утраченных паспортов.

За информацией жителей попросили обратиться в районное подразделение по вопросам миграции.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару был присвоен третий номер сложности. Возгорание удалось ликвидировать на площади 1050 кв. метров. При этом никто не пострадал, поскольку в здании в этот момент никого не было.

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